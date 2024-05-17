Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пресс: Мозякин принёс свою ауру. Нам помогало уже одно то, что он рядом

Пресс: Мозякин принёс свою ауру. Нам помогало уже одно то, что он рядом
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Металлурга» Робин Пресс оценил работу помощника главного тренера клуба Сергея Мозякина.

— В сезоне у команды было всего пару небольших спадов, после первого, когда вы проиграли пять подряд, в тренерский штаб вошёл Сергей Мозякин – легенда нашего хоккея. Сразу после этого команда выиграла 11 матчей подряд, это так подействовала его аура победителя?

— Я знал о Сергее Мозякине давно, видел его на чемпионатах мира и всё такое. Конечно, трудно было заранее представить, что это за фигура для Магнитогорска, но это чувствовалось даже по тому, как люди говорили о нём. Его приход в тренерский штаб, конечно, помог, всё-таки это масштабная личность, он провёл такую впечатляющую карьеру. Все его слушают и понимают, что у него огромный опыт и он поможет нам пройти через то, с чем мы столкнулись в тот момент.

Аура, пожалуй, подходящее слово. Он именно её и принёс, у нас появился человек такого масштаба, который может дать ценный совет или ещё как-то подсказать. Да нам помогало уже одно то, что он рядом, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Робином Прессом читайте на «Чемпионате»:
«Оседлали волну, и она донесла нас до титула». Интервью с лучшим защитником плей-офф КХЛ
Эксклюзив
«Оседлали волну, и она донесла нас до титула». Интервью с лучшим защитником плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android