Пресс рассказал, есть ли у Андрея Разина секрет его работы

Защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал о работе главного тренера «Магнитки» Андрея Разина.

— В чём секрет Разина? Вы, наверное, уже в «Северстали» понимали, что это топовый тренер, а теперь это поняли вообще все.

— Не знаю, есть ли у него какой-то секрет. Он может быть жёстким и требовательным, в этом всё дело. Он раскрывает игроков всеми возможными способами и делает так, чтобы все делали одно общее дело, на 100% отдавались команде.

— Он как-то изменился после перехода в «Металлург» или остался ровно таким же тренером и человеком?

— Я бы сказал, что он остался точно таким же человеком и тренером, использовал те же стратегии на льду и за его пределами. Всё было очень похоже на то, что было в «Северстали», — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.