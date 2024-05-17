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Пресс рассказал, есть ли у Андрея Разина секрет его работы

Пресс рассказал, есть ли у Андрея Разина секрет его работы
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Защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал о работе главного тренера «Магнитки» Андрея Разина.

— В чём секрет Разина? Вы, наверное, уже в «Северстали» понимали, что это топовый тренер, а теперь это поняли вообще все.

— Не знаю, есть ли у него какой-то секрет. Он может быть жёстким и требовательным, в этом всё дело. Он раскрывает игроков всеми возможными способами и делает так, чтобы все делали одно общее дело, на 100% отдавались команде.

— Он как-то изменился после перехода в «Металлург» или остался ровно таким же тренером и человеком?

— Я бы сказал, что он остался точно таким же человеком и тренером, использовал те же стратегии на льду и за его пределами. Всё было очень похоже на то, что было в «Северстали», — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Робином Прессом читайте на «Чемпионате»:
«Оседлали волну, и она донесла нас до титула». Интервью с лучшим защитником плей-офф КХЛ
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