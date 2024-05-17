«Как будто это Новый год». Пресс — о празднованиях в чемпионском самолёте «Металлурга»

Защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал о праздновании победы клуба в Кубке Гагарина — 2024.

— Уже прошло некоторое время после финала, успели осознать, чего вы достигли?

— Наверное, нужно чуть больше времени, пока просто ощущение усталости. Это был длинный сезон, мы провели много матчей, организм немного устал, голова тоже, так что сейчас просто отдыхаю и наслаждаюсь тем, что мы сделали.

— Вы же впервые летели на чемпионском самолёте, расскажите, что там происходило? Вечеринка?

— Да, когда мы стали чемпионами в Финляндии, то возвращались домой на автобусе, там всего час езды. В чемпионском самолёте была вечеринка. Ребята врубили музыку, все бегали туда-сюда, раздавали «пятюни», обнимались и просто хорошо проводили время. Праздновали, как будто это Новый год.

— А как вас встретили в Магнитогорске?

— Когда можешь разделить что-то с болельщиками, это всегда нечто особенное. Было часов шесть-семь утра, а их столько пришло! Было очень круто и радостно видеть столько счастливых лиц. Болельщики весь год нас поддерживали, ощущения непередаваемые, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.