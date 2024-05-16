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«Спартак» поблагодарил Цыплакова за игру в клубе

«Спартак» поблагодарил Цыплакова за игру в клубе
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Московский «Спартак» выразил благодарность нападающему Максиму Цыплакову за игру в клубе. Напомним, форвард подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Воспитанник ХК «Спартак» Москва Максим Цыплаков продолжит карьеру в Северной Америке. Благодарим Максима за игру в системе «Спартака», гордимся его прогрессом и желаем успеха! Двери родного клуба для тебя всегда открыты, Максим!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл за красно-белых 76 матчей, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Всего в рамках КХЛ Цыплаков провёл 354 встречи, в которых забросил 65 шайб и отдал 63 результативные передачи, набрав в общей сложности 128 очков с показателем полезности «-4».

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