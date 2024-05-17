Панарин сравнялся с Радуловым по количеству матчей в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, для которого эта встреча стала 67-й в карьере в плей-офф НХЛ.

По этому показателю он вышел на 34-е место среди россиян. Панарин обошёл Валерия Каменского и сравнялся с Александром Радуловым. Следующей целью Панарина является Алексей Гусаров, на счету которого 68 игр.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Панарин принял участие в десяти матчах, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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