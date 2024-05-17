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Панарин сравнялся с Радуловым по количеству матчей в плей-офф НХЛ

Панарин сравнялся с Радуловым по количеству матчей в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нечас (Мартинук, Орлов) – 18:38 (5x5)     2:0 Джарвис (Ахо, Свечников) – 24:38 (5x4)     2:1 Трочек (Панарин) – 25:29 (5x5)     3:1 Ахо (Свечников, Славин) – 29:23 (5x5)    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, для которого эта встреча стала 67-й в карьере в плей-офф НХЛ.

По этому показателю он вышел на 34-е место среди россиян. Панарин обошёл Валерия Каменского и сравнялся с Александром Радуловым. Следующей целью Панарина является Алексей Гусаров, на счету которого 68 игр.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Панарин принял участие в десяти матчах, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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