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Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 17 мая, счёт 3:5, 6-й матч 2-го раунда плей-офф НХЛ

Два паса Панарина и хет-трик Крайдера помогли «Рейнджерс» обыграть в серии «Каролину»
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Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нечас (Мартинук, Орлов) – 18:38 (5x5)     2:0 Джарвис (Ахо, Свечников) – 24:38 (5x4)     2:1 Трочек (Панарин) – 25:29 (5x5)     3:1 Ахо (Свечников, Славин) – 29:23 (5x5)     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 46:43 (5x5)     3:3 Крайдер (Панарин, Трочек) – 51:54 (5x4)     3:4 Крайдер (Линдгрен, Рослович) – 55:41 (5x5)     3:5 Гудроу (Миллер) – 59:11 (en)    

В составе победителей забили Винсент Трочек, Баркли Гудроу и Крис Крайдер (хет-трик). Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами. На счету голкипера гостей Игоря Шестёркина 33 сейва.

У хозяев отличились Мартин Нечас, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Две результативные передачи на счету форварда Андрея Свечникова. Защитник Дмитрий Орлов также отметился голевым пасом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал — 4-2 в пользу сегодняшних гостей, которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции. «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
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