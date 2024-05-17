Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» минимально обыграл «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии

«Ванкувер» минимально обыграл «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Команды играли на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
17 мая 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Драйзайтль, Деарне) – 04:33 (5x5)     1:1 Суси – 17:27 (5x5)     1:2 Янмарк (Браун, Кулак) – 17:50 (5x5)     2:2 Ди Джузеппе – 25:14 (5x5)     3:2 Миллер (Петтерссон, Линдхольм) – 59:29 (5x5)    

В составе победителей отличились Карсон Суси, Филлип Ди Джузеппе и Джей Ти Миллер. За «Эдмонтон» голами отметились Эвандер Кейн и Маттиас Янмарк.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ванкувера». Следующий матч противостояния состоится в Эдмонтоне (Канада) 17 мая.

«Ванкувер» завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции со 109 очками. «Эдмонтон» расположился на пятой строчке Запада, в активе команды 104 балла.

Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android