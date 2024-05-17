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«Ванкувер» минимально обыграл «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии

Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Команды играли на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Карсон Суси, Филлип Ди Джузеппе и Джей Ти Миллер. За «Эдмонтон» голами отметились Эвандер Кейн и Маттиас Янмарк.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ванкувера». Следующий матч противостояния состоится в Эдмонтоне (Канада) 17 мая.

«Ванкувер» завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции со 109 очками. «Эдмонтон» расположился на пятой строчке Запада, в активе команды 104 балла.