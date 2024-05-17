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«Судьи были подкуплены». Журналист — о победе сборной России над Финляндией на ЧМ-2014

«Судьи были подкуплены». Журналист — о победе сборной России над Финляндией на ЧМ-2014
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Финский журналист Пекка Ялонен заявил, что судьи в финале чемпионата мира 2014 года в Минске явно помогали сборной России одержать победу над командой Финляндии.

«Это была явная взятка. Судьи были подкуплены. Это было возмутительно, я никогда не видел ничего подобного. Были очень явные действия в пользу одной из команд», — цитирует Ялонена Iltalehti.

«Обычно я не помню старые игры, но тот матч помню хорошо. Это была не совсем честная игра. В то время у России была большая обида, потому что олимпийское золото по хоккею должно было стать самой крупной победой их команды на тех играх [в Сочи]. Когда вы посмотрите на отношения Рене Фазеля и России, ваше воображение может дать вам многое. Фазель обнимался с Путиным и Лукашенко, когда Россия забивала голы в финале ЧМ-2014.

Была ли возможна манипуляция в финале, зная, в каком городе он проходил и кто сидел на трибунах? Тогда не стоило поднимать такие темы, но теперь, оглядываясь назад, когда мы видим, как развивается этот мир, можно задаться вопросом, что же происходило за кулисами», — добавил Эркка Вестерлунд, который был главным тренером сборной Финляндии на чемпионате мира в 2014 году.

Напомним, сборная России победила финскую команду со счётом 5:2. Финны набрали 28 минут штрафа, сборная России — 12.

ЧМ-2014 . Финал
25 мая 2014, воскресенье. 22:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Финляндия
1:0 Широков (Зарипов) – 10:45 (5x4)     1:1 Пакаринен (Лехтеря) – 19:57 (5x5)     1:2 Палола (Йормакка, Лехтеря) – 26:51 (5x4)     2:2 Овечкин (Шипачёв) – 27:34 (5x5)     3:2 Малкин (Зарипов) – 35:36 (5x3)     4:2 Зарипов (Широков) – 44:24 (5x4)     5:2 Тихонов (Кутузов, Кулёмин) – 55:53 (5x4)    
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