«Судьи были подкуплены». Журналист — о победе сборной России над Финляндией на ЧМ-2014

Финский журналист Пекка Ялонен заявил, что судьи в финале чемпионата мира 2014 года в Минске явно помогали сборной России одержать победу над командой Финляндии.

«Это была явная взятка. Судьи были подкуплены. Это было возмутительно, я никогда не видел ничего подобного. Были очень явные действия в пользу одной из команд», — цитирует Ялонена Iltalehti.

«Обычно я не помню старые игры, но тот матч помню хорошо. Это была не совсем честная игра. В то время у России была большая обида, потому что олимпийское золото по хоккею должно было стать самой крупной победой их команды на тех играх [в Сочи]. Когда вы посмотрите на отношения Рене Фазеля и России, ваше воображение может дать вам многое. Фазель обнимался с Путиным и Лукашенко, когда Россия забивала голы в финале ЧМ-2014.

Была ли возможна манипуляция в финале, зная, в каком городе он проходил и кто сидел на трибунах? Тогда не стоило поднимать такие темы, но теперь, оглядываясь назад, когда мы видим, как развивается этот мир, можно задаться вопросом, что же происходило за кулисами», — добавил Эркка Вестерлунд, который был главным тренером сборной Финляндии на чемпионате мира в 2014 году.

Напомним, сборная России победила финскую команду со счётом 5:2. Финны набрали 28 минут штрафа, сборная России — 12.