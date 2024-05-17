Главный тренер «Эдмонтона» рассказал о поражении от «Ванкувера»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал поражение в матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024 от «Ванкувер Кэнакс».

«На каждую игру смотришь по-своему. В этой серии есть игры, которые, как мне казалось, мы должны были выиграть, но этого не происходило, и такое случается, это хоккей. Мы играем с хорошей командой, так что давайте не будем считать само собой разумеющимся, что мы должны выйти вперёд в этой серии и это было бы легко. Да, мы проигрываем со счётом 2-3, могли бы и вести в серии, но сейчас мы в такой ситуации.

Самое важное — нам нужно контролировать шайбу, а не пытаться бегать за ней. Когда мы контролируем шайбу — мы намного сильнее», — цитирует Ноблоха официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Команды играли на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 3:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ванкувера». Следующий матч противостояния состоится в Эдмонтоне (Канада) 19 мая.