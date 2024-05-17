Сборная Китая задолжала € 12 тыс. катку в Риге

Представители рижского катка «Курбадс» обратились в посольство Китая и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с просьбой получить оплату за услуги, оказанные сборной Китая по хоккею, сообщает Delfi.

В латвийской компании поясняют, что в апреле 2023 года ледовый холл служил тренировочной базой для сборной Китая по хоккею перед её участием в чемпионате мира первого дивизиона.

Когда китайская сборная прибыла в Ригу, её руководство заказало различные дополнительные услуги, не включённые в первоначальную смету, — трансферные услуги, дополнительные сушилки, тренерские комнаты, аренда дополнительной формы и инвентаря, питание, услуги вратарей для тренировок команд и так далее.

Дополнительные услуги были запрошены руководством сборной Китая, а их стоимость согласована с руководителем китайской сборной Владимиром Максимовым. После окончания сборов оплата за предоставленные дополнительные услуги не производилась. В ходе долгой переписки с Максимовым руководство катка «Курбадс» якобы получило обещания оплатить счета. Максимов заявил, что информация, необходимая для осуществления платежей, была передана Федерации хоккея Китая, и объяснил задержку платежей сложными внутренними процедурами. Однако оплата так и не поступила. Сумма долга составляет около € 12 тысяч.