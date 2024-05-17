Владимир Крикунов: уход Гальченюка поможет СКА разгрузить «платёжку»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что от перехода нападающего Алекса Гальченюка выиграют и «Амур», и СКА.

«С интересом «Амура» в этом трансфере всё понятно – Хабаровску очень нужны сильные игроки, лидеры, но многие звёзды отказываются ехать на Дальний Восток за любые деньги. А без классных хоккеистов классную команду не построишь. Гальченюк в этом плане – на 100% подходящий вариант. У него огромный опыт игры в НХЛ, он совсем недавно играл за сборную США на чемпионате мира. Словом, тёртый калач, который умеет давать результат. Плюс в «Амуре» уже есть несколько хороших североамериканцев, а стиль игры Андрея Мартемьянова вполне канадский. Гальченюк будет там чувствовать себя как рыба в воде.

СКА тоже внакладе не остаётся. Всё же Алекс не играет на те деньги, которые ему платили в Петербурге. Да, больших претензий к нему нет, но и лидером стать не удалось. Ожидания ведь были очень высокие. Даже его бывший партнёр по команде в АХЛ Михаил Мальцев писал, что Гальченюк будет «шатать лигу». Пока пошатать КХЛ не вышло, надо идти на второй круг уже в другой команде. А СКА пустит освободившиеся деньги на зарплату другим сильным нападающим. Мы знаем, что выбор сейчас на рынке есть – петербуржцы найдут усиление», — сказал Крикунов «Чемпионату».