В «Локомотиве» достигли договорённости о новом контракте с Максимом Шалуновым

Хоккеисты Максим Шалунов, Александр Полунин и Даниил Тесанов достигли договорённости о подписании новых двухлетних соглашений с «Локомотивом». Напомним, о соглашении Шалунова ранее сообщал «Чемпионат».

«Максим Шалунов, Александр Полунин и Даниил Тесанов достигли договорённости с клубом о подписании новых контрактов на два года», — заявил ТАСС генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин.

31-летний Шалунов выступает за железнодорожников с сезона-2021/2022, когда перешёл из ЦСКА. В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на его счету 68 матчей, в которых он забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 17 встреч, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Полунин в 68 матчах регулярного чемпионата набрал 24 (14+10) очка, Тесанов в 53 играх набрал 13 (7+6) очков.