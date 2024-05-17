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Минское «Динамо» договорилось о переходе 24-летнего канадского защитника системы «Калгари»

Минское «Динамо» договорилось о переходе 24-летнего канадского защитника системы «Калгари»
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Минское «Динамо» достигло договорённости о подписании контракта с Брэди Лайлом, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний защитник сезон-2023/2024 провёл в системе «Калгари Флэймз». На счету канадца 47 матчей в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» с 15 (6+9) очками. В АХЛ также играл за «Спрингфилд Тандербёрдс» и «Провиденс Брюинз». Суммарно в Американской хоккейной лиге сыграл 204 игры, где записал на свой счёт 86 (28+58) очков. В сезоне-2020/2021 на правах аренды провёл шесть матчей за словацкую «Детву», в которых набрал 3 (1+2) балла.

Напомним, минчане завершили сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги после вылета в первом раунде Кубка Гагарина. Они проиграли серию московскому «Динамо» со счётом 2-4.

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