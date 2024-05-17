Стал известен срок контракта нападающего Артёма Михеева с московским «Динамо»

Бывший нападающий «Сибири» Артём Михеев продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает хоккейное агентство Winners. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Отмечается, что контракт с московским клубом подписан на два года.

Напомним, контракт форварда с новосибирским клубом истёк 30 апреля. В регулярном сезоне-2023/2024 28-летний Михеев сыграл 68 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-10».

В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги бело-голубые во втором раунде проиграли серию «Трактору» со счётом 0-4 и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина. При этом в регулярном чемпионате «Динамо» заняло первое место, завоевав Кубок Континента.