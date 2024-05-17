Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен срок контракта нападающего Артёма Михеева с московским «Динамо»

Стал известен срок контракта нападающего Артёма Михеева с московским «Динамо»
Комментарии

Бывший нападающий «Сибири» Артём Михеев продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает хоккейное агентство Winners. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Отмечается, что контракт с московским клубом подписан на два года.

Напомним, контракт форварда с новосибирским клубом истёк 30 апреля. В регулярном сезоне-2023/2024 28-летний Михеев сыграл 68 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-10».

В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги бело-голубые во втором раунде проиграли серию «Трактору» со счётом 0-4 и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина. При этом в регулярном чемпионате «Динамо» заняло первое место, завоевав Кубок Континента.

Материалы по теме
Эксклюзив
Александр Радулов подпишет контракт с московским «Динамо», идут переговоры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android