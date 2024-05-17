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Виктор Сведберг ответил на вопрос, почему больше не играет за сборную Казахстана

Виктор Сведберг ответил на вопрос, почему больше не играет за сборную Казахстана
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Шведский защитник Виктор Сведберг, выступавший за сборную Казахстана, высказался о том, почему больше не играет за национальную команду страны.

— Если честно, у меня нет внятного ответа, почему я больше не играю за сборную Казахстана. За две недели до прошлого ЧМ они связались со мной и сообщили, что больше не будут задействовать натурализованных игроков в сборной. Всех иностранцев отцепили и вообще запретили играть в сборной, это продолжается до сих пор. Если я правильно понял, это решение Федерации хоккея Казахстана и правительства.

— Почему вы вообще решили принять гражданство Казахстана?
— Я провёл в «Барысе» два полных сезона, прежде чем встал вопрос об играх за национальную команду на чемпионате мира. Мне это сразу показалось интересным, учитывая, что у меня никогда не было шанса сыграть на ЧМ за сборную Швеции. Прямо перед ЧМ-2019 меня отцепили из состава Швеции, а так я мог играть за Казахстан.

Ещё одно преимущество гражданства было в том, что в КХЛ ты уже не считался легионером. Но хочу отметить, что так я рассуждал до начала СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), теперь бы принял другое решение.

— Как думаете, в будущем вы ещё можете сыграть за сборную Казахстана?
— Без понятия. В прошлом году у меня был билет на самолёт, я собирался поехать на ЧМ, но затем мне позвонили. С тех пор они больше не выходили на связь, — сказал Сведберг в интервью шведскому изданию Expressen.

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