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ЦСКА выменял у «Югры» 24-летнего защитника

ЦСКА выменял у «Югры» 24-летнего защитника
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В результате обмена из хоккейного клуба «Югра» в ЦСКА перешёл защитник Александр Дрягилев. Об этом сообщила пресс-служба «Звезды».

Взамен ханты-мансийская команда получила денежную компенсацию.

24-летний Дрягилев является воспитанником «Югры» и почти всю профессиональную карьеру провёл в системе родного клуба во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), за исключением сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на счету Дрягилева 12 встреч, одна заброшенная шайба, шесть результативных передач и семь набранных очков в общей сложности.

Вместе с «Мамонтами Югры» Дрягилев становился бронзовым призёром МХЛ в сезоне-2018/2019. Сезон-2022/2023 провел в ташкентском «Хумо», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана.

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