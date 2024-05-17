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Егор Яковлев: нам даже помогло то, что в «Металлург» не верили

Егор Яковлев: нам даже помогло то, что в «Металлург» не верили
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, как на команду повлияло то, что многие не считали её фаворитом прошедшего плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Мало кто верил?
— Это всегда проще. Был в ситуации, когда у нас собрали серьёзную банду в «Металлурге», и уже летом повесили медали и отдали кубок, все уже отпраздновали. Вот так намного тяжелее играть и доказывать свою состоятельность. Проще, когда в тебя никто не верит. Думаю, на начальной стадии нам это даже помогло. Все и всё читают, как бы ты ни пытался от этого абстрагироваться, оно у тебя в голове, — сказал Яковлев в интервью на YouTube-канале «ЛЁД».

Напомним, «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024, обыграв в финале «Локомотив» со счётом 4-0.

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