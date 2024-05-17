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НХЛ объявила дату начала серии «Рейнджерс» и победителя пары «Бостон» — «Флорида»

Национальная хоккейная лига опубликовала даты и время проведения матчей серии третьего раунда плей-офф с участием «Нью-Йорк Рейнджерс» и победителем пары «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз».

«Синерубашечники» начнут серию на домашнем льду, имея преимущество своей площадки как победители регулярного чемпионата.

В среду, 22 мая, состоится первый матч противостояния. Начало — в 3:00 по московскому времени.

Второй матч — 24 мая, в 3:00 мск.

Третья и четвёртая встречи пройдут 26 (22:00 мск) и 28 мая (3:00 мск) на арене соперника.

При необходимости:

пятая игра — 30 мая в 3:00 мск;

шестая — 1 июня в 3:00 мск;

седьмая — 3 июня в 3:00 мск.

Напомним, «Рейнджерс» выиграли серию у «Каролины Харрикейнз» со счётом 4-2 и вышли в следующий раунд плей-офф. На данный момент счёт в серии «Бостон» — «Флорида» — 2-3.