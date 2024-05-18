«Торонто» объявил о назначении главным тренером Крэйга Берюбе

Официальный аккаунт «Торонто Мэйпл Лифс» в социальной сети X (ранее Twitter) объявил о назначении на пост главного тренера канадского специалиста Крэйга Берюбе.

Ранее Берюбе работал с «Сент-Луис Блюз», который под его руководством стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2018/2019. Тренер покинул «блюзменов» в 2023 году. Ранее, с 2013 по 2015 год, Крэйг Берюбе возглавлял «Филадельфию Флайерз». В качестве игрока канадский специалист выступал за «Мэйпл Лифс» в сезоне-1991/1992.

Сезон-2023/2024 «Торонто» завершил в первом раунде плей-офф НХЛ, уступив в овертайме седьмого матча «Бостон Брюинз» (1:2 OT). После этого руководство клуба приняло решение расстаться с главным тренером команды Шелдоном Кифом.