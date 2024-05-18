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«Бостон» установил исторический антирекорд плей-офф НХЛ

«Бостон» установил исторический антирекорд плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Бостоне (США) на льду арены «Ти-Ди Гарден» проходит шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». По итогам первых пяти встреч со счётом 3-2 в серии лидирует «Флорида» (1:5, 6:1, 6:2, 3:2, 1:2).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
1 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Заха (Дебраск, Уозерспун) – 19:07 (5x5)     1:1 Лунделль (Вераге) – 32:44 (5x5)    

На второй минуте второго периода при счёте 1:0 в свою пользу хоккеисты «Бостона» получили удаление за нахождение на льду лишнего игрока. Это седьмое наказание «Брюинз» за нарушение численного состава в текущем плей-офф, что является новым антирекордом в истории НХЛ.

Ранее было зафиксировано пять случаев, когда один клуб наказывался за нарушение численного состава шесть раз в одном плей-офф — «Питтсбург Пингвинз» в 1991 году, «Ванкувер Кэнакс» в 2011 году, «Бостон Брюинз» в 2013 году и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2015 и 2022 годах.

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