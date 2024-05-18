В пятый раз за последние 18 лет в финале конференции КС сыграют победители дивизионов

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». Гости одержали победу со счётом 2:1 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (1:5, 6:1, 6:2, 3:2, 1:2, 2:1).

Таким образом, в финале Восточной конференции нынешнего плей-офф «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Примечательно, что обе эти команды стали победителями своих дивизионов в прошедшей регулярке, что ознаменовывает пятый раз за последние 18 лет, когда финале конференций встретятся команды, которым не было равных в соответствующих дивизионах.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» пройдёт в ночь с 22 на 23 мая в Нью-Йорке.