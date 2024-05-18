Маршан: мы способны на большее и ожидали лучшего итога

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ от «Флориды Пантерз» (1:2) и вылет из Кубка Стэнли.

«Тяжело проигрывать таким образом, на последней минуте. «Флорида» отличная команда. Их ни в коем случае нельзя недооценивать. Мы боролись изо всех сил, но всё же мы считаем, что способны на большее и ожидали лучшего итога.

Я действительно не могу выразить словами, как я горжусь этой командой. С самого начала все списывали нас со счетов и говорили, что мы не выйдем в плей-офф. Мы были одной из лучших команд в лиге. У нас было много новых ребят, много новых ролей… », — приводит слова Маршана журналист Шон Хатчеон в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, решающий гол в сегодняшнем матче «Флорида» забила за полторы минуты до окончания третьего периода, на что хозяевам ответить не удалось. «Брюинз» уступили в серии со счётом 2-4.