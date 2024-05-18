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Маршан: мы способны на большее и ожидали лучшего итога

Маршан: мы способны на большее и ожидали лучшего итога
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ от «Флориды Пантерз» (1:2) и вылет из Кубка Стэнли.

«Тяжело проигрывать таким образом, на последней минуте. «Флорида» отличная команда. Их ни в коем случае нельзя недооценивать. Мы боролись изо всех сил, но всё же мы считаем, что способны на большее и ожидали лучшего итога.

Я действительно не могу выразить словами, как я горжусь этой командой. С самого начала все списывали нас со счетов и говорили, что мы не выйдем в плей-офф. Мы были одной из лучших команд в лиге. У нас было много новых ребят, много новых ролей… », — приводит слова Маршана журналист Шон Хатчеон в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, решающий гол в сегодняшнем матче «Флорида» забила за полторы минуты до окончания третьего периода, на что хозяевам ответить не удалось. «Брюинз» уступили в серии со счётом 2-4.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Заха (Дебраск, Уозерспун) – 19:07 (5x5)     1:1 Лунделль (Вераге) – 32:44 (5x5)     1:2 Форслинг (Лунделль, Ткачук) – 58:27 (5x5)    
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