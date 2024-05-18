Нападающие Томаш Юрчо и Николай Прохоркин покинули «Авангард»

Нападающие Томаш Юрчо и Николай Прохоркин покидают «Авангард» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Напомним, Юрчо принял участие в 21 матче за «Авангард» в регулярном сезоне-2023/2024, отметившись 16 (8+8) результативными действиями при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету 31-летнего форварда 12 матчей и 5 (3+2) баллов в активе.

Прохоркин пополнил состав «ястребов» по ходу сезона, перейдя из новосибирской «Сибири». В 26 встречах регулярки за «Авангард» форвард записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.