«Хочу стать частью движения вверх». Гальченюк — о переходе в «Амур»

Нападающий Алекс Гальченюк прокомментировал подписание контракта с хабаровским «Амуром».

«Генеральный менеджер и тренер «Амура» вышли на связь, поговорили со мной. Сразу чувствовались их заинтересованность, конкретное желание, чтобы я перешёл в команду. Очень доволен этим переходом, это новый вызов в моей жизни, в моей карьере.

Все знают «Амур», его хорошие моменты. Это большая организация, с чёткими целями. Все знают, в каком направлении движется команда, какие цели у неё, — здесь всё очень позитивно. Хочу стать частью этого движения вверх», — приводит слова Гальченюка пресс-служба «Амура».

В прошедшем регулярном сезоне 30-летний Гальченюк провёл за армейский клуб 61 встречу, забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков.