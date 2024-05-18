Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хочу стать частью движения вверх». Гальченюк — о переходе в «Амур»

«Хочу стать частью движения вверх». Гальченюк — о переходе в «Амур»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Алекс Гальченюк прокомментировал подписание контракта с хабаровским «Амуром».

«Генеральный менеджер и тренер «Амура» вышли на связь, поговорили со мной. Сразу чувствовались их заинтересованность, конкретное желание, чтобы я перешёл в команду. Очень доволен этим переходом, это новый вызов в моей жизни, в моей карьере.

Все знают «Амур», его хорошие моменты. Это большая организация, с чёткими целями. Все знают, в каком направлении движется команда, какие цели у неё, — здесь всё очень позитивно. Хочу стать частью этого движения вверх», — приводит слова Гальченюка пресс-служба «Амура».

В прошедшем регулярном сезоне 30-летний Гальченюк провёл за армейский клуб 61 встречу, забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков.

Материалы по теме
В «Амуре» рассказали о подписании контракта с Алексом Гальченюком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android