The Athletic: Георгиева называют слабым звеном «Колорадо», но в плей-офф он показал себя

Журналист и инсайдер Пьер Лебрюн в статье на портале The Athletic высоко оценил игру российского голкипера «Колорадо Эвеланш» Александра Георгиева в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Низкий поклон Георгиеву, который был чертовски хорош во второй игре подряд, когда на кону стоял сезон «Колорадо».

Когда я обсуждаю «лавин» с людьми из фронт-офиса лиги, Георгиева обычно называют слабым звеном «Колорадо». И, честно говоря, у него в сезоне определённо были взлёты и падения. Но факты есть факты. В первом раунде он переиграл предполагаемого победителя «Везина Трофи» Коннора Хеллебайка и в этой серии сошёлся лицом к лицу с Джейком Эттингером, причём перед серией игра вратаря «Старз» оценивалась лучше.

Если бы я был в «Колорадо», то после выступления Георгиева в плей-офф я бы начал относиться к российскому голкиперу намного лучше», — написал Лебрюн.

Напомним, «Колорадо Эвеланш» сегодня, 18 мая, вылетел из Кубка Стэнли — 2024, проиграв «Даллас Старз» (2-4).