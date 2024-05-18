Капитан сборной Латвии Даугавиньш: никогда бы больше не поехал в КХЛ

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш заявил, что больше никогда не планирует играть в Континентальной хоккейной лиге.

— Многие критиковали вратаря Юлиуса Гудачека за то, что он играл в КХЛ после начала СВО России на Украине. Была ли это обоснованная критика?

— Я могу говорить только за себя. Я бы никогда больше не поехал в Россию играть. Я играл в КХЛ, ни о чём не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, я не хочу там быть и не буду. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между нашей страной и Россией не очень хорошие. Поэтому я не буду там играть, иначе я бы пошёл против своих людей, — приводит слова Даугавиньша Pravda.sk.

36-летний Даугавиньш в КХЛ провёл восемь сезонов, играя за рижское и московское «Динамо», «Торпедо», «Спартак» и «Витязь».