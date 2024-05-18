Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан сборной Латвии Даугавиньш: никогда бы больше не поехал в КХЛ

Капитан сборной Латвии Даугавиньш: никогда бы больше не поехал в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш заявил, что больше никогда не планирует играть в Континентальной хоккейной лиге.

— Многие критиковали вратаря Юлиуса Гудачека за то, что он играл в КХЛ после начала СВО России на Украине. Была ли это обоснованная критика?

— Я могу говорить только за себя. Я бы никогда больше не поехал в Россию играть. Я играл в КХЛ, ни о чём не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, я не хочу там быть и не буду. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между нашей страной и Россией не очень хорошие. Поэтому я не буду там играть, иначе я бы пошёл против своих людей, — приводит слова Даугавиньша Pravda.sk.

36-летний Даугавиньш в КХЛ провёл восемь сезонов, играя за рижское и московское «Динамо», «Торпедо», «Спартак» и «Витязь».

Материалы по теме
«Судьи были подкуплены». Журналист — о победе сборной России над Финляндией на ЧМ-2014
Материалы по теме
Германия вынесла Казахстан, чудеса Австрии закончились. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Германия вынесла Казахстан, чудеса Австрии закончились. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android