Экс-тренер «Трактора»: не считаю, что назначать иностранного тренера — правильное решение

Чемпион мира, бывший тренер «Трактора» Андрей Зуев оценил смену тренера в челябинском клубе. Напомним, Алексея Завархуина на посту главного тренера сменил канадский специалист Бенуа Гру.

— Удивились ли тому, что с Алексеем Заварухиным не продлили контракт и назначили канадца?

— Там своя «кухня». При подписании контракта с клубом всегда много нюансов, мне сложно это комментировать. Но не считаю, что назначать иностранного тренера – правильное решение. У нас есть свои ребята. Не каждый может быть главным тренером, это сложная работа, и не все могут потянуть такую лямку. Но надо доверять своим. Мы тратим деньги на иностранцев, а у нас своя хорошая тренерская школа. Надо вернуться к тому, что было раньше, – тренерские советы, учёба в ВШТ и практика в клубах. Система по воспитанию своих кадров была продуктивная и надёжная, — цитирует Зуева «РБ Спорт».

Бенуа Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.