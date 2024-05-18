Нападающий «Коламбуса» Марченко: взял клюшку у Овечкина, для меня это событие

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о знакомстве с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

— С легендами — Александром Овечкиным и Евгением Малкиным — познакомиться и пообщаться успели?

— С Овечкиным успел — ещё в прошлом году. С Малкиным пока просто здоровались на льду. А Саша позвал нас на ужин, когда «Коламбус» приехал в «Вашингтон». Приятные воспоминания! В основном он рассказывал истории про хоккей, народу было много.

И клюшку у него взял, для меня это событие. Стоит у меня дома, как и ещё две — Кучерова и Кирилла Капризова. Следующая цель — клюшка Артемия Панарина, с которым мы хорошо общаемся. Когда или он приезжает в Коламбус, или мы в Нью-Йорк и у него есть время, всегда ходим ужинать. А по клюшкам у меня есть целый список. Соберу их, если, конечно, ребята дадут, ха-ха! — сказал Марченко в интервью «Известиям».

Напомним, 23-летний Марченко в прошедшей регулярке Национальной хоккейной лиги записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. «Коламбус Блю Джекетс» не попал в розыгрыш плей-офф НХЛ, заняв последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.