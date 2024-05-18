Бывший тренер «Трактора»: Назаров — медийный специалист, таких в КХЛ сейчас мало

Чемпион мира, бывший тренер «Трактора» Андрей Зуев ответил на вопрос, почему тренер Андрей Назаров сейчас находится без работы.

— Удивлены, что Андрей Назаров снова остался без работы в КХЛ?

— Он прекрасный специалист, сложившаяся личность. Поиграл и в НХЛ, и в России, работал главным тренером. Но бывают такие в жизни ситуации. Работа главного тренера зависит от многих факторов. Желаю ему удачи, чтобы он нашёл себе работу, если хочет этого.

— Не хватает КХЛ такого яркого тренера?

— Он медийный специалист. Таких сейчас мало, можно только Андрея Разина назвать. Ярких тренеров действительно не хватает, — сказал Зуев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, последним местом работы Андрея Назарова был ХК «Сочи» в сезоне-2022/2023.