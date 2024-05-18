Чемпион мира Барулин назвал главную задачу Цыплакова в «Нью-Йорк Айлендерс»

Чемпион мира и бывший голкипер сборной России Константин Барулин рассказал, что главной задачей нападающего Максима Цыплакова является закрепление в составе «Нью-Йорк Айлендерс».

«Все ребята ищут возможность уехать в НХЛ, попробовать свои силы в сильнейшей лиге. Я желаю Максиму удачи. Самое главное, чтобы он закрепился и показал себя в основе. Пока рано что-то говорить о перспективах и ожиданиях. Максим хочет попробовать себя в НХЛ. Как дальше пойдёт, будет видно. Все будет зависеть только от него», — приводит слова Барулина «Советский спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.