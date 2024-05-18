Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпион мира Барулин назвал главную задачу Цыплакова в «Нью-Йорк Айлендерс»

Чемпион мира Барулин назвал главную задачу Цыплакова в «Нью-Йорк Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира и бывший голкипер сборной России Константин Барулин рассказал, что главной задачей нападающего Максима Цыплакова является закрепление в составе «Нью-Йорк Айлендерс».

«Все ребята ищут возможность уехать в НХЛ, попробовать свои силы в сильнейшей лиге. Я желаю Максиму удачи. Самое главное, чтобы он закрепился и показал себя в основе. Пока рано что-то говорить о перспективах и ожиданиях. Максим хочет попробовать себя в НХЛ. Как дальше пойдёт, будет видно. Все будет зависеть только от него», — приводит слова Барулина «Советский спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Заслуженный тренер России: руководители «Спартака» не идут на поводу, это делает им честь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android