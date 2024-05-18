Сборная Латвии пропустила три шайбы от Швеции за 26 секунд

В эти минуты на стадионе «Остравар-Арена» в Чехии проходит очередной матч в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Латвии и Швеции. После второго периода счёт 6:2 в пользу шведской команды.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В середине второго игрового отрезка шведская сборная трижды огорчила вратаря команды Латвии Элвиса Мерзликина с интервалом в 26 секунд. Заброшенными шайбами отметились Фабиан Зеттерлунд (дважды) и Йоэль Эрикссон Эк.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.