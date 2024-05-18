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Сборная Латвии пропустила три шайбы от Швеции за 26 секунд

Сборная Латвии пропустила три шайбы от Швеции за 26 секунд
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В эти минуты на стадионе «Остравар-Арена» в Чехии проходит очередной матч в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Латвии и Швеции. После второго периода счёт 6:2 в пользу шведской команды.

ЧМ-2024 . Группа B
18 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Латвия
Перерыв
2 : 6
Швеция
0:1 Далин (Олофссон) – 04:50     0:2 Бродин (Юханссон, Кемпе) – 06:57     1:2 Даугавиньш (Комулс, Букартс) – 22:54     2:2 Мамчицс (Дзиеркалс, Батня) – 23:17     2:3 Зеттерлунд (Лундестрём, Карлссон) – 32:59     2:4 Зеттерлунд – 33:16     2:5 Эрикссон Эк (Юханссон, Хед) – 33:25     2:6 Петтерссон (Бураковски, Рэймонд) – 35:36    

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В середине второго игрового отрезка шведская сборная трижды огорчила вратаря команды Латвии Элвиса Мерзликина с интервалом в 26 секунд. Заброшенными шайбами отметились Фабиан Зеттерлунд (дважды) и Йоэль Эрикссон Эк.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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