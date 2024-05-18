Форвард «Флориды»: серия Кубка Стэнли в Нью-Йорке — моя мечта

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024 с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Серия Кубка Стэнли в Нью-Йорке — моя мечта. «Мэдисон Сквер Гарден» — мой любимый стадион во время выездных игр не только из-за истории, но и из-за всего, что связано с Нью-Йорком. Это великолепный город. Они любят свой спорт. Здесь будет замечательная атмосфера. Надеюсь, в нашем отеле не включат пожарную сигнализацию», — приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.