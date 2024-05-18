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Владелец «Вашингтона» поздравил Линдгрена с вызовом в сборную США на ЧМ-2024

Владелец «Вашингтона» поздравил Линдгрена с вызовом в сборную США на ЧМ-2024
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил голкипера «столичных» Чарли Линдгрена с вызовом в национальную команду США на проходящий в эти дни чемпионат мира — 2024 в Чехии.

«Поздравления Чарли Линдгрену. В высшей степени заслуженно!» — написал Леонсис.

Сборная США после пяти матчей мирового первенства набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы В. У американской команды на групповом этапе осталось два матча — со сборными Казахстана и Латвии.

Чемпионат мира проходит в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4).

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