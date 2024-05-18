Майк Салливан возглавит сборную США на Турнире четырёх наций — 2025 и ОИ-2026

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан будет руководить национальной командой США на Турнире четырёх наций в 2025 году, а также на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

56-летний Салливан — двукратный обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера «пингвинов» (2016 и 2017).

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в двух городах Северной Америки (предварительно называются Бостон и Монреаль). Команды соберутся за два дня до старта – 10 и 11 февраля отведены на тренировки. На нём сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Напомним, в текущем сезоне НХЛ «Питтсбург» под руководством Салливана, не смог выйти в плей-офф, заняв пятое место в Столичном дивизионе.