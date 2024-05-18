ЦСКА обменял защитника Ибрагимова в «Трактор» на нападающего Яппарова

Столичный ЦСКА и челябинский «Трактор» осуществили обмен с участием двух хоккеистов, сообщает пресс-служба армейцев.

В Челябинск отправился 26-летний защитник Марсель Ибрагимов, а в обратном направлении проследовал 20-летний форвард Ярослав Яппаров.

Ибрагимов выступал в системе ЦСКА с сезона-2017/2018. Он провёл 257 матчей и набрал 66 (5+61) очков в составе «Звезды», вместе с которой выиграл Кубок Шёлкового пути и золотые медали ВХЛ в 2020 году. В составе основной команды ЦСКА он набрал 10 (1+9) очков в 74 матчах.

Яппаров является воспитанником ангарского хоккея. В сезоне-2022/2023 он провёл два дебютных матча в КХЛ в составе «Трактора». В завершившемся сезоне на счету молодого хоккеиста 45 матчей и 31 (19+12) очко в составе «Белых Медведей», вместе с которыми он стал бронзовым призёром МХЛ, и 25 игр за «Челмет» в ВХЛ.