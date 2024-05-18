В «Тракторе» объяснили обмен Ярослава Яппарова в ЦСКА на Марселя Ибрагимова

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал обмен нападающего челябинцев Ярослава Яппарова на защитника столичного ЦСКА Марселя Ибрагимова.
«В результате обмена с ЦСКА «Трактор» усиливается защитником Марселем Ибрагимовым. Это габаритный, праворукий и жёсткий хоккеист, созревший получить шанс в КХЛ. Мы видим в нём большой потенциал для роста и уверены, что наш тренерский штаб поможет выйти ему на новый уровень. Также благодарим Ярослава Яппарова за время, проведённое в составе нашей команды, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Волкова пресс-служба уральцев.
Напомним, в завершившемся сезоне «Трактор» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах уступил ярославскому «Локомотиву».
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