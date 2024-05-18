Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Тракторе» объяснили обмен Ярослава Яппарова в ЦСКА на Марселя Ибрагимова

В «Тракторе» объяснили обмен Ярослава Яппарова в ЦСКА на Марселя Ибрагимова
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал обмен нападающего челябинцев Ярослава Яппарова на защитника столичного ЦСКА Марселя Ибрагимова.

«В результате обмена с ЦСКА «Трактор» усиливается защитником Марселем Ибрагимовым. Это габаритный, праворукий и жёсткий хоккеист, созревший получить шанс в КХЛ. Мы видим в нём большой потенциал для роста и уверены, что наш тренерский штаб поможет выйти ему на новый уровень. Также благодарим Ярослава Яппарова за время, проведённое в составе нашей команды, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Волкова пресс-служба уральцев.

Напомним, в завершившемся сезоне «Трактор» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах уступил ярославскому «Локомотиву».

Материалы по теме
ЦСКА обменял защитника Ибрагимова в «Трактор» на нападающего Яппарова

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android