Стало известно, кто возглавит вернувшийся в ВХЛ «Торпедо-Горький»

Бронзовый призёр Кубка Харламова в составе «Чайки» Алексей Исаков назначен главным тренером «Торпедо-Горький», который сегодня, 18 мая, был включён в число участников Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) с сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Напомним, состав участников ВХЛ на предстоящий сезон был утверждён на совещании руководителей клубов по итогам завершившегося сезона. Помимо «Торпедо-Горький», лигу пополнили ещё три клуба: «Магнитка» (Магнитогорск), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), и «Юнисон» (Москва). Всего в сезоне-2024/2025 Olimpbet ВХЛ примут участие 33 клуба.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии завершившегося сезона взявший верх над тульским АКМ (4-0).