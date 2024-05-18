Канада нанесла Финляндии второе подряд поражение на групповом этапе ЧМ-2024

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В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2024, в котором сборная Канады добилась победы над командой Финляндии (5:3).

Шайбами в составе победителей отметились Дилан Козенс, Брэндон Танев, Оуэн Пауэр, Брэндон Хагель и Доусон Мерсер (в пустые ворота).

У финнов дубль на счету Ессе Пульюярви. Автором ещё одного гола стал Валттери Пуустинен.

Североамериканцы одержали пятую победу в пяти матчах на турнире и делят первое место в группе А со сборной Швейцарии. У обеих команд по 14 очков.

Финляндия потерпела вторую неудачу кряду, имеет 7 очков и идёт четвёртой.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Видео: Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: