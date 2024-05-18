Канада нанесла Финляндии второе подряд поражение на групповом этапе ЧМ-2024
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В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2024, в котором сборная Канады добилась победы над командой Финляндии (5:3).
Шайбами в составе победителей отметились Дилан Козенс, Брэндон Танев, Оуэн Пауэр, Брэндон Хагель и Доусон Мерсер (в пустые ворота).
У финнов дубль на счету Ессе Пульюярви. Автором ещё одного гола стал Валттери Пуустинен.
Североамериканцы одержали пятую победу в пяти матчах на турнире и делят первое место в группе А со сборной Швейцарии. У обеих команд по 14 очков.
Финляндия потерпела вторую неудачу кряду, имеет 7 очков и идёт четвёртой.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 3
Финляндия
0:1 Пульюярви (Риссанен, Иннала) – 01:35 0:2 Пуустинен (Хюрю, Саариярви) – 03:51 (pp) 1:2 Козенс (Манджапане, Пауэр) – 14:53 2:2 Танев (Таварес) – 16:30 2:3 Пульюярви (Виттасмяки, Мяэналанен) – 36:07 3:3 Пауэр (Козенс, Парэйко) – 37:12 4:3 Хагель (Таварес, Дюбуа) – 51:32 5:3 Мерсер (Пауэр) – 59:39
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