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Канада нанесла Финляндии второе подряд поражение на групповом этапе ЧМ-2024

Канада нанесла Финляндии второе подряд поражение на групповом этапе ЧМ-2024
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В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2024, в котором сборная Канады добилась победы над командой Финляндии (5:3).

Шайбами в составе победителей отметились Дилан Козенс, Брэндон Танев, Оуэн Пауэр, Брэндон Хагель и Доусон Мерсер (в пустые ворота).

У финнов дубль на счету Ессе Пульюярви. Автором ещё одного гола стал Валттери Пуустинен.

Североамериканцы одержали пятую победу в пяти матчах на турнире и делят первое место в группе А со сборной Швейцарии. У обеих команд по 14 очков.

Финляндия потерпела вторую неудачу кряду, имеет 7 очков и идёт четвёртой.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 3
Финляндия
0:1 Пульюярви (Риссанен, Иннала) – 01:35     0:2 Пуустинен (Хюрю, Саариярви) – 03:51 (pp)     1:2 Козенс (Манджапане, Пауэр) – 14:53     2:2 Танев (Таварес) – 16:30     2:3 Пульюярви (Виттасмяки, Мяэналанен) – 36:07     3:3 Пауэр (Козенс, Парэйко) – 37:12     4:3 Хагель (Таварес, Дюбуа) – 51:32     5:3 Мерсер (Пауэр) – 59:39    
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