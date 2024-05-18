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Германия обыграла Польшу и обошла США в таблице группы B чемпионата мира-2024

Германия обыграла Польшу и обошла США в таблице группы B чемпионата мира-2024
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В Остраве, на «Остравар-Арена» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2024, в котором сборная Германии оказалась сильнее команды Польши (4:2).

В составе победителей дубль на счету Джона-Джейсона Петерки. Ещё по шайбе забросили Александер Эль и Ясин Эхлиз.

У поляков отличились Патрык Вайда и Филип Коморски.

ЧМ-2024 . Группа B
18 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Германия
Окончен
4 : 2
Польша
1:0 Эль (Кастнер, Туоми) – 25:14     2:0 Петерка – 35:17     3:0 Эхлиз (Пфёдерль, Михаэлис) – 44:28     3:1 Вайда (Лищарчик, Дзюбиньски) – 53:13     3:2 Коморски (Костек, Кренжолек) – 55:19     4:2 Петерка (Райхель) – 56:11    
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