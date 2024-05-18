Германия обыграла Польшу и обошла США в таблице группы B чемпионата мира-2024

В Остраве, на «Остравар-Арена» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2024, в котором сборная Германии оказалась сильнее команды Польши (4:2).

В составе победителей дубль на счету Джона-Джейсона Петерки. Ещё по шайбе забросили Александер Эль и Ясин Эхлиз.

У поляков отличились Патрык Вайда и Филип Коморски.