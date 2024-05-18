Кошечкин рассказал, какое нововведение в КХЛ наиболее положительно отразилось на игре

Бывший голкипер магнитогорского «Металлурга», олимпийский чемпион и чемпион мира Василий Кошечкин выделил одно из новых правил Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которое, на его взгляд, оправдало себя лучше остальных.

«Лига ввела очень много нововведений и продолжает вводить. Мне очень понравилось правило, которое запрещает игроку стоять с шайбой за воротами. Это придаёт динамики, убыстряет игру, и, естественно, происходит больше голевых моментов, мы видим больше заброшенных шайб», — сказал Кошечкин в интервью Legalbet.

Напомним, 16 мая Кошечкин был назначен тренером вратарей «Металлурга».

С «Металлургом» Василий Кошечкин выиграл все основные награды КХЛ: два Кубка Гагарина и чемпионата России, две серебряных медали чемпионата страны, а ещё дважды признавался лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина.

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