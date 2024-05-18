Стюарт Скиннер займёт место в воротах «Эдмонтона» в шестом матче серии с «Ванкувером»

Тренерский штаб «Эдмонтон Ойлерз» определился со стартовым вратарём на шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувер Кэнакс», который пройдёт этой ночью. Как сообщает пресс-служба «нефтяников», ворота команды в этой встрече будет защищать Стюарт Скиннер.
Напомним, 25-летний канадец пропустил два последних матча серии по решению тренера. Ворота «Ойлерз» в этих встречах защищал Кэлвин Пикар.
Всего в нынешнем плей-офф на счету Скиннера восемь матчей, в которых он отражал 87,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,22 и одном шат-ауте.
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «косаток».
На сегодняшний день известны три из четырёх участников полуфинала Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Даллас Старз» ждёт победителя противостояния «Кэнакс» с «нефтяниками».
- 18 мая 2024
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