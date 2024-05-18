Экс-одноклубник Даугавиньша: удалил номер этого человека и из своей памяти его стёр

Спортивный директор «Динамо» (Санкт-Петербург) Михаил Бирюков высказался о резонансном интервью экс-нападающего ряда клубов КХЛ Каспарса Даугавиньша, который заявил, что больше никогда бы не приехал играть в Россию. Напомним, ранее они были одноклубниками по нижегородскому «Торпедо».

«Неприятно такое читать от человека, который много лет прожил в России, создал здесь для своей семьи хорошую подушку и, насколько я знаю, купил дом в Латвии. Конечно, он заслужил эти деньги, это бесспорно. Хороший парень, всегда был душой компании. Мы очень много времени проводили вместе. Никогда не слышал, как Каспарс говорит на латышском, он идеально говорит по-русски. Это один из легионеров, который умеет отлично читать и писать по-русски, который говорит без акцента. Среди своих одноклубников Каспарс всегда говорил о России только в восторженных тонах. Его семье здесь было очень комфортно.

Наверное, он всё это сказал под каким-то воздействием. Но я этого не понимаю. Можно было просто промолчать. Так переобуваться очень некрасиво. Что-то раньше не было гордого латыша, когда он получал хорошие контракты в России. Что ж, пусть это останется на его совести. Когда Каспарс получил тяжелейшую травму в матче КХЛ, все ребята, все его друзья, и я в том числе, помогли ему, кто чем мог. Слава богу, всё это осталось в прошлом, у него со здоровьем всё хорошо. Там было сотрясение, может быть, на это нужно списать его слова? Я удалил номер этого человека и из своей памяти его стёр», — сказал Бирюков в интервью AllHockey.Ru.

Напомним, за свою карьеру в КХЛ 36-летний Даугавиньш выступал за такие клубы, как «Динамо» (Рига), «Динамо» (Москва), «Торпедо», «Спартак» (Москва) и «Витязь».