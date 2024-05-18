Таварес прокомментировал волевую победу Канады над Финляндией в матче ЧМ-2024

Капитан сборной Канады Джон Таварес прокомментировал волевую победу своей команды в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата мира — 2024 над Финляндией (5:3), в котором его команда уже в первом периоде уступала 0:2.
«Это была тяжёлая игра. Очевидно, мы не очень хорошо начали, но мне понравилось, как мы отреагировали. Мы продолжаем бороться, идти дальше, впереди много матчей, и мы доверяем нашей команде и тому составу, который у нас есть. Все проделали действительно хорошую работу, внесли свой вклад, мы забили победный гол в третьем периоде, очень хорошо защищались и забили в пустые ворота, что закрепило успех», — приводит слова Тавареса The Hockey News.
Североамериканцы одержали пятую победу в пяти матчах на турнире и делят первое место в группе А со сборной Швейцарии. У обеих команд по 14 очков.
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