Макдэвид рассказал, как нужно сыграть «Эдмонтону», чтобы победить в шестом матче «Кэнакс»
Поделиться
Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, что необходимо его команде, чтобы добиться победы в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли над «Ванкувер Кэнакс», который пройдёт этой ночью на домашнем льду «косаток».
«Выйти и сыграть в ту игру, в которую мы хорошо умеем, в игру, в которую мы играли на протяжении всего года. Мы хотим сыграть безупречно», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Ойлерз».
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «косаток».
На сегодняшний день известны три из четырёх участников полуфинала Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Даллас Старз» ждёт победителя противостояния «косаток» с «нефтяниками».
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
17 мая 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Драйзайтль, Деарне) – 04:33 (5x5) 1:1 Суси – 17:27 (5x5) 1:2 Янмарк (Браун, Кулак) – 17:50 (5x5) 2:2 Ди Джузеппе – 25:14 (5x5) 3:2 Миллер (Петтерссон, Линдхольм) – 59:29 (5x5)
Материалы по теме
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
Комментарии
- 18 мая 2024
-
22:32
-
22:11
-
21:51
-
21:28
-
21:12
-
21:00
-
20:52
-
20:37
-
20:05
-
19:39
-
19:37
-
19:22
-
18:58
-
18:51
-
18:28
-
18:12
-
17:58
-
17:35
-
17:24
-
16:58
-
16:42
-
16:22
-
16:05
-
15:56
-
15:39
-
15:26
-
15:10
-
14:54
-
14:48
-
14:33
-
14:20
-
14:07
-
13:44
-
13:27
-
13:12