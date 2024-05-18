Макдэвид рассказал, как нужно сыграть «Эдмонтону», чтобы победить в шестом матче «Кэнакс»

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, что необходимо его команде, чтобы добиться победы в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли над «Ванкувер Кэнакс», который пройдёт этой ночью на домашнем льду «косаток».

«Выйти и сыграть в ту игру, в которую мы хорошо умеем, в игру, в которую мы играли на протяжении всего года. Мы хотим сыграть безупречно», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Ойлерз».

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «косаток».

На сегодняшний день известны три из четырёх участников полуфинала Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Даллас Старз» ждёт победителя противостояния «косаток» с «нефтяниками».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: