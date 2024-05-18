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Макдэвид рассказал, как нужно сыграть «Эдмонтону», чтобы победить в шестом матче «Кэнакс»

Макдэвид рассказал, как нужно сыграть «Эдмонтону», чтобы победить в шестом матче «Кэнакс»
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Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, что необходимо его команде, чтобы добиться победы в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли над «Ванкувер Кэнакс», который пройдёт этой ночью на домашнем льду «косаток».

«Выйти и сыграть в ту игру, в которую мы хорошо умеем, в игру, в которую мы играли на протяжении всего года. Мы хотим сыграть безупречно», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Ойлерз».

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «косаток».

На сегодняшний день известны три из четырёх участников полуфинала Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Даллас Старз» ждёт победителя противостояния «косаток» с «нефтяниками».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
17 мая 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Драйзайтль, Деарне) – 04:33 (5x5)     1:1 Суси – 17:27 (5x5)     1:2 Янмарк (Браун, Кулак) – 17:50 (5x5)     2:2 Ди Джузеппе – 25:14 (5x5)     3:2 Миллер (Петтерссон, Линдхольм) – 59:29 (5x5)    
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