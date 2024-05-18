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«Нас просто боятся». Чемпион мира — об отсутствии сборной России на международной арене

«Нас просто боятся». Чемпион мира — об отсутствии сборной России на международной арене
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Бывший голкипер ряда российских клубов, чемпион мира, ныне тренер вратарей красноярского «Сокола» Андрей Зуев поделился мнением об отсутствии сборной России на международных турнирах.

«Любые спортивные дисциплины без России не смотрятся. Нас просто боятся. Даже когда наши спортсмены выступали, постоянно нам делали какие-то подножки – то допинг, то ещё что. Ну, идёт чемпионат мира, я особо не смотрю. Все знают, что с 1972 года главные битвы – это Канада – СССР/Россия. Без нашей страны это не чемпионат мира, это не тот уровень соревнований и накала борьбы», — сказал Зуев в интервью «РБ Спорт».

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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