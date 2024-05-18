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Инсайдер: не думаю, что «Каролина» захочет удовлетворить запросы Нечаса

Инсайдер: не думаю, что «Каролина» захочет удовлетворить запросы Нечаса
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сомневается в том, что чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас, у которого этим летом заканчивается двухлетний контракт с «ураганами», подпишет новое соглашение с клубом.

«Что касается Нечаса, то, насколько мне видится, этот вариант не сработает. Я просто не думаю, что они («Каролина». — Прим. «Чемпионата») захотят удовлетворить его запросы», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts на Sportsnet.

В текущем плей-офф на счету чеха 9 (4+5) очков в 11 матчах. Его команда уже завершила выступления в Кубке Стэнли, уступив в четырёх матчах «Нью-Йорк Рейнджерс». После вылета из плей-офф НХЛ Нечас присоединился к сборной Чехии на проходящем в эти дни домашнем чемпионате мира.

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