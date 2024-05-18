Кузнецов — о шестом матче с «Рейнджерс»: эта игра, чёрт возьми, до сих пор у меня в голове

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов не стал скрывать разочарования от поражения в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5), после которого «ураганы» завершили свои выступления в нынешнем сезоне.

«Обычно я не переживаю матчи так долго, и я не думаю о них столько времени, но эта игра, чёрт возьми, до сих пор у меня в голове. Это что-то, что мне, вероятно, придётся пережить… Для меня лично это отстой», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету 31-летнего россиянина 6 (4+2) очков в 10 матчах. Его команда уступила в серии с «Рейнджерс» со счётом 2-4.

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