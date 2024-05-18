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Кузнецов — о шестом матче с «Рейнджерс»: эта игра, чёрт возьми, до сих пор у меня в голове

Кузнецов — о шестом матче с «Рейнджерс»: эта игра, чёрт возьми, до сих пор у меня в голове
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов не стал скрывать разочарования от поражения в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5), после которого «ураганы» завершили свои выступления в нынешнем сезоне.

«Обычно я не переживаю матчи так долго, и я не думаю о них столько времени, но эта игра, чёрт возьми, до сих пор у меня в голове. Это что-то, что мне, вероятно, придётся пережить… Для меня лично это отстой», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету 31-летнего россиянина 6 (4+2) очков в 10 матчах. Его команда уступила в серии с «Рейнджерс» со счётом 2-4.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нечас (Мартинук, Орлов) – 18:38 (5x5)     2:0 Джарвис (Ахо, Свечников) – 24:38 (5x4)     2:1 Трочек (Панарин) – 25:29 (5x5)     3:1 Ахо (Свечников, Славин) – 29:23 (5x5)     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 46:43 (5x5)     3:3 Крайдер (Панарин, Трочек) – 51:54 (5x4)     3:4 Крайдер (Линдгрен, Рослович) – 55:41 (5x5)     3:5 Гудроу (Миллер) – 59:11 (en)    
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