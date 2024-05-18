Дубль Седлака помог Чехии обыграть Великобританию и возглавить группу А на ЧМ-2024

В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Чехии уверенно обыграла команду Великобритании со счётом 4:1.

Дублем в составе победителей отметился экс-нападающий «Трактора» Лукаш Седлак. Ещё по шайбе записали на свой счёт Якуб Крейчик и Ондржей Каше.

У британцев единственный гол на счету Эвана Мози.

Таким образом, хозяева чемпионата мира одержали третью победу подряд, набрали 15 очков и возглавили турнирную таблицу группы А, обойдя на одно очко Швейцарию. Команда Великобритании по прежнему не имеет очков на этом турнире, уступив в пятой игре кряду, и замыкает таблицу группы.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.