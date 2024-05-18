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Дубль Седлака помог Чехии обыграть Великобританию и возглавить группу А на ЧМ-2024

Дубль Седлака помог Чехии обыграть Великобританию и возглавить группу А на ЧМ-2024
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В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Чехии уверенно обыграла команду Великобритании со счётом 4:1.

ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
4 : 1
Великобритания
1:0 Седлак (Червенка, Крейчик) – 02:18     2:0 Крейчик (Гудас, Червенка) – 04:46     3:0 Седлак (Червенка, Каше) – 20:36     3:1 Мози (Кирк, О'Коннор) – 22:17 (pp)     4:1 Каше (Седлак, Червенка) – 32:15 (pp)    

Дублем в составе победителей отметился экс-нападающий «Трактора» Лукаш Седлак. Ещё по шайбе записали на свой счёт Якуб Крейчик и Ондржей Каше.

У британцев единственный гол на счету Эвана Мози.

Таким образом, хозяева чемпионата мира одержали третью победу подряд, набрали 15 очков и возглавили турнирную таблицу группы А, обойдя на одно очко Швейцарию. Команда Великобритании по прежнему не имеет очков на этом турнире, уступив в пятой игре кряду, и замыкает таблицу группы.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица ЧМ-2024
Календарь ЧМ-2024
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