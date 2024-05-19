Леон Драйзайтль повторил достижение Яромира Ягра в плей-офф НХЛ

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В шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:1 в пользу хозяев.

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился Леон Драйзайтль, продливший серию с набранными очками до 11 матчей со старта плей-офф. Немецкий форвард повторил достижение Яромира Ягра (1996) в плей-офф НХЛ.

Лучший результат за последние 25 лет по длительности серии с набранными очками со старта плей-офф принадлежит Натану Маккиннону (14, 2020). Следом располагаются Марк Мессье (13, 1994), Йохан Франзен (12, 2010).

28-летний Драйзайтль набирал очки в каждом из матчей «Ойлерз» в нынешнем плей-офф. На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Ванкувера».

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