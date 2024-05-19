НХЛ объявила обладателя награды «Франк Селке Трофи»

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Национальная хоккейная лига объявила обладателя трофея «Франк Селке Трофи» — приза, ежегодно вручаемого лучшему нападающему оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге. Решение о победителе принимается голосованием членов Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата. Им стал нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков.

Финский нападающий с огромным отрывом занял первое место в голосовании, набрав в общей сложности 1817 очков. Вторым стал форвард «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал (539), топ-3 замкнул нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (514).

В регулярном чемпионате 28-летний Барков принял участие в 73 матчах, в которых забросил 22 шайбы и сделал 57 результативных передач при показателе полезности "+32". В плей-офф Александр на данный момент сыграл 11 матчей, набрав 13 (5+8) очков.